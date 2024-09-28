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    Морьентес назвал главного претендента на «Золотой Мяч»

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    Знаменитый испанский нападающий Фернандо Морьентес назвал свой список главных претендентов на получение «Золотого мяча».

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    «Я думаю, что "Золотой мяч" отдадут Винисиусу, и это более чем заслуженно. Если бы его отдали Карвахалю или Беллингему, это тоже было бы заслуженно. Или Родри. "Золотой мяч" очень субъективны, а голы решают многое. Непривычно видеть с ним таких игроков, как Фабио Каннаваро. Очевидно за талант награждают полузащитников, нападающих, бомбардиров», — цитирует Морьентеса AS.

    Церемония вручения награды состоится 28 октября в Париже. Ранее издание Marca написало, что «Золотой мяч» будет вручен Винисиусу Жуниору.

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