Морьентес назвал главного претендента на «Золотой Мяч»

Знаменитый испанский нападающийназвал свой список главных претендентов на получение «Золотого мяча».

«Я думаю, что "Золотой мяч" отдадут Винисиусу, и это более чем заслуженно. Если бы его отдали Карвахалю или Беллингему, это тоже было бы заслуженно. Или Родри. "Золотой мяч" очень субъективны, а голы решают многое. Непривычно видеть с ним таких игроков, как Фабио Каннаваро. Очевидно за талант награждают полузащитников, нападающих, бомбардиров», — цитирует Морьентеса AS.

Церемония вручения награды состоится 28 октября в Париже. Ранее издание Marca написало, что «Золотой мяч» будет вручен Винисиусу Жуниору.