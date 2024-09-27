«Оренбург» и «Пари НН» откроют программу 10-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Оренбург»

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков в 9-ти матчах. Уральский клуб одержал одну победу, четыре раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 11:17.

После победы в стартовом туре над «Спартаком» подопечные Давида Деограсии больше не выигрывали, набрав 4 очка в 8-ми матчах. В крайнем туре РПЛ «Оренбург» разошелся миром с «Химками» в гостях (0:0).

Уральцы по-прежнему не знают побед в Кубке России. В крайнем туре «Оренбург» потерпел четвертое поражение кряду, уступив в гостях «Ростову» (1:3).

«Пари НН»

«Пари НН» находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков в 9-ти матчах. Команда из Нижнего Новгорода одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 7:18.

Безвыигрышная серия «Пари НН» составляет девять матчей во всех турнирах. В пяти последних турах РПЛ нижегородцы набрали всего лишь одно очко, сыграв вничью с «Факелом» (0:0). В крайнем туре чемпионата «Пари НН» дома уступил «Локомотиву» со счетом 1:3.

Подопечные Саши Илича практически потеряли шансы на попадание в плей-офф Кубка России. После четырех туров нижегородцы набрали одно очко и за два тура до окончания группового этапа отстают от третьего места на пять баллов. В крайнем туре «Пари НН» проиграл дома «Ахмату» (1:2).

Личные встречи

В прошлом сезоне РПЛ команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 3:1. Всего в 8-ми очных матчах на счету «Оренбурга» 6 побед, «Пари НН» оказался сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Пари НН» с коэффициентом 1.97.