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    «Оренбург» — «Пари НН». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ «Оренбург» — «Пари НН»

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    «Оренбург»
    «Оренбург» и «Пари НН» откроют программу 10-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Оренбург»

    «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков в 9-ти матчах. Уральский клуб одержал одну победу, четыре раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 11:17.

    После победы в стартовом туре над «Спартаком» подопечные Давида Деограсии больше не выигрывали, набрав 4 очка в 8-ми матчах. В крайнем туре РПЛ «Оренбург» разошелся миром с «Химками» в гостях (0:0).

    Уральцы по-прежнему не знают побед в Кубке России. В крайнем туре «Оренбург» потерпел четвертое поражение кряду, уступив в гостях «Ростову» (1:3).

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    «Пари НН»

    «Пари НН» находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков в 9-ти матчах. Команда из Нижнего Новгорода одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 7:18.

    Безвыигрышная серия «Пари НН» составляет девять матчей во всех турнирах. В пяти последних турах РПЛ нижегородцы набрали всего лишь одно очко, сыграв вничью с «Факелом» (0:0). В крайнем туре чемпионата «Пари НН» дома уступил «Локомотиву» со счетом 1:3.

    Подопечные Саши Илича практически потеряли шансы на попадание в плей-офф Кубка России. После четырех туров нижегородцы набрали одно очко и за два тура до окончания группового этапа отстают от третьего места на пять баллов. В крайнем туре «Пари НН» проиграл дома «Ахмату» (1:2).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне РПЛ команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 3:1. Всего в 8-ми очных матчах на счету «Оренбурга» 6 побед, «Пари НН» оказался сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Пари НН» с коэффициентом 1.97.

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