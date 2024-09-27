До матча
«Оренбург»
«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков в 9-ти матчах. Уральский клуб одержал одну победу, четыре раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 11:17.
После победы в стартовом туре над «Спартаком» подопечные Давида Деограсии больше не выигрывали, набрав 4 очка в 8-ми матчах. В крайнем туре РПЛ «Оренбург» разошелся миром с «Химками» в гостях (0:0).
Уральцы по-прежнему не знают побед в Кубке России. В крайнем туре «Оренбург» потерпел четвертое поражение кряду, уступив в гостях «Ростову» (1:3).
«Пари НН»
«Пари НН» находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков в 9-ти матчах. Команда из Нижнего Новгорода одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 7:18.
Безвыигрышная серия «Пари НН» составляет девять матчей во всех турнирах. В пяти последних турах РПЛ нижегородцы набрали всего лишь одно очко, сыграв вничью с «Факелом» (0:0). В крайнем туре чемпионата «Пари НН» дома уступил «Локомотиву» со счетом 1:3.
Подопечные Саши Илича практически потеряли шансы на попадание в плей-офф Кубка России. После четырех туров нижегородцы набрали одно очко и за два тура до окончания группового этапа отстают от третьего места на пять баллов. В крайнем туре «Пари НН» проиграл дома «Ахмату» (1:2).
Личные встречи
В прошлом сезоне РПЛ команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 3:1. Всего в 8-ми очных матчах на счету «Оренбурга» 6 побед, «Пари НН» оказался сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Пари НН» с коэффициентом 1.97.