«Милан» на своем поле сыграет с «Лечче» в рамках 6-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Милан»

«Милан» набрал восемь очков в пяти матчах и на данный момент расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А. На счету «красно-черных» две победы, две ничьи и поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 11:7.

В крайнем туре «Милан» впервые за семь матчей одержал победу в дерби над «Интером» (2:1). Три очка подопечным Фонсеки принес Габбиа, забив решающий гол на 89-й минуте.

Эта победа стала для «Милана» второй подряд после виктории над «Венецией» туром ранее (4:0). В Лиге Чемпионов «россонери» стартовали неудачно, проиграв в первом туре «Ливерпулю» у себя дома (1:3).

«Лечче»

«Лечче» находится на 17-й строчке турнирной таблицы Серии А, набрав пять очков в пяти матчах. Команда из одноименного города одержала одну победу, дважды сыграла вничью и два раза уступила. Разница забитых и пропущенных мячей составила 3:8.

Два последних матча Серии А с участием «Лечче» завершились вничью. Сначала команда под руководством Лука Готти поделила очки с «Торино» (0:0), а в крайнем туре упустила победу над «Пармой» (2:2), пропустив дважды в компенсированное время.

В этот вторник «Лечче» завершил выступление в Кубке Италии. Команда не смогла преодолеть стадию 1/16 финала, проиграв дома «Сассуоло» со счетом 0:2.

Личные встречи

В прошлом сезоне Серии А в Лечче была зафиксирована результативная ничья (2:2), а в Милане сильнее оказались хозяева поля — 3:0.

Всего в 10-ти последних матчах на счету «красно-черных» 6 побед, 4 игры завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Лечче» с коэффициентом 2.05.