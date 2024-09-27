Компани: Моя мотивация заключается в том, что «Байер» стал чемпионом

Главный тренеррассказал о том, что его мотивирует перед матчем 5-го тура Бундеслиги против

«Есть ли мотивация победить "Байер" и показать, что я лучше Хаби Алонсо? Нет, вовсе нет. Моя мотивация заключается в том, что "Байер" в прошлом сезоне стал чемпионом и теперь приезжает на "Альянц Арену". Мы возглавляем турнирную таблицу, и у нас есть шанс сделать что-то для наших болельщиков. В этом бизнесе совершенно нормально, когда есть кандидаты на эту работу. Дело не в том, чтобы иметь какое-то самомнение. Нисколько.

Я здесь ради команды, поэтому мне приходится очень много работать. Всё остальное для меня не важно. Мне нравится видеть, как другие добиваются успеха, когда они выкладываются по максимуму, потому что я знаю, как это тяжело. Я хочу заниматься своим делом и сделаю для этого всё, что в моих силах», — приводит слова Компани издание Bayern & Germany.

Матч 5-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Байером» состоится завтра, 28-го сентября в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.