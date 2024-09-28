«Бавария» сыграет на своем поле против леверкузенского «Байера» в пятом туре чемпионата Германии. Матч пройдет 28 сентября в Мюнхене, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» единолично возглавляет таблицу Бундеслиги, набрав максимум очков в четырех матчах.

Последние матчи: в прошлом туре «Бавария» одержала выездную победу над бременским «Вердером» со счетом 5:0.

За несколько дней до этого Рекордмайстер устроил шоу в домашнем матче Лиги чемпионов против загребского «Динамо» — 9:2.

Не сыграют: Хироки Ито, Йосип Станишич и Саша Боэ.

Состояние команды: «Бавария» вообще никого не щадит. СМИ пытаются найти хоть какой-то негатив, но всё сводится к банальным слухам о том, что игроки якобы недовольны стилем общения Венсана Компани.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Между тем, «Бавария» под руководством бельгийца выдала лучший старт в истории Бундеслиги, выиграв первые четыре матча со счетом 16:3. Кажется, в этом сезоне «Бавария» намерена досрочно обеспечить себе победу в чемпионате.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» находится на второй строке, набрав в четырех матчах девять очков.

Последние матчи: в прошлой воскресенье «Байер» одержал домашнюю победу над «Вольфсбургом» со счетом 4:3.

Перед этим были победы над «Фейенордом» в Лиге чемпионов и над «Хоффенхаймом» в рамках Бундеслиги.

Не сыграют: в ближайшем матче главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо сможет рассчитывать на всех основных исполнителей.

Состояние команды: «Байер» тоже хорошо начал сезон, однако кое-что уже смущает. Команда Алонсо чересчур много пропускает. С такой игрой в обороне вряд ли получится защитить чемпионский титул.

«Байер» всё такой же куражный, веселый, но их тренеру, кажется, уже начинает не нравиться это. Заключительные минуты буквально каждого матча превращаются в настоящее испытание для нервной системы.

Статистика для ставок

«Бавария» забила 25 мячей в пяти официальных матчах текущего сезона

«Байер» пропустил девять мячей в четырех предыущих турах Бундеслиги

В прошлом сезоне «Бавария» ни разу не выиграла у «Байера». Матч в Мюнхене завершился вничью 2:2, а в Леверкузене «фармацевты» одержали победу со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Байера» — за 4.45.

Прогноз: здесь всё просто — «Бавария» постарается взять реванш. С учетом того, как команда Компани нападает и проблем «Байера» в обороне, скорее сего, хозяева добьются своего.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» + тотал больше 3,5 за 2.78.

Прогноз: скорее всего, «Бавария» будет терзать оборону чемпиона с первой и до последней минуты. Вполне вероятно, что гости пропустят и до перерыва, и после.

Ставка: «Бавария» забьет в обоих таймах за 1.93.