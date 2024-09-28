Бавария
Байер
«Бавария»
Турнирное положение: «Бавария» единолично возглавляет таблицу Бундеслиги, набрав максимум очков в четырех матчах.
Последние матчи: в прошлом туре «Бавария» одержала выездную победу над бременским «Вердером» со счетом 5:0.
Бавария — Байер: коэффициенты букмекеров
За несколько дней до этого Рекордмайстер устроил шоу в домашнем матче Лиги чемпионов против загребского «Динамо» — 9:2.
Не сыграют: Хироки Ито, Йосип Станишич и Саша Боэ.
Состояние команды: «Бавария» вообще никого не щадит. СМИ пытаются найти хоть какой-то негатив, но всё сводится к банальным слухам о том, что игроки якобы недовольны стилем общения Венсана Компани.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Между тем, «Бавария» под руководством бельгийца выдала лучший старт в истории Бундеслиги, выиграв первые четыре матча со счетом 16:3. Кажется, в этом сезоне «Бавария» намерена досрочно обеспечить себе победу в чемпионате.
«Байер»
Турнирное положение: «Байер» находится на второй строке, набрав в четырех матчах девять очков.
Последние матчи: в прошлой воскресенье «Байер» одержал домашнюю победу над «Вольфсбургом» со счетом 4:3.
Перед этим были победы над «Фейенордом» в Лиге чемпионов и над «Хоффенхаймом» в рамках Бундеслиги.
Не сыграют: в ближайшем матче главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо сможет рассчитывать на всех основных исполнителей.
Состояние команды: «Байер» тоже хорошо начал сезон, однако кое-что уже смущает. Команда Алонсо чересчур много пропускает. С такой игрой в обороне вряд ли получится защитить чемпионский титул.
«Байер» всё такой же куражный, веселый, но их тренеру, кажется, уже начинает не нравиться это. Заключительные минуты буквально каждого матча превращаются в настоящее испытание для нервной системы.
Статистика для ставок
- «Бавария» забила 25 мячей в пяти официальных матчах текущего сезона
- «Байер» пропустил девять мячей в четырех предыущих турах Бундеслиги
- В прошлом сезоне «Бавария» ни разу не выиграла у «Байера». Матч в Мюнхене завершился вничью 2:2, а в Леверкузене «фармацевты» одержали победу со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Байера» — за 4.45.
Прогноз: здесь всё просто — «Бавария» постарается взять реванш. С учетом того, как команда Компани нападает и проблем «Байера» в обороне, скорее сего, хозяева добьются своего.
- 1.78ПСЖ — Ренн: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.97Оренбург — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.79Факел — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» + тотал больше 3,5 за 2.78.
Прогноз: скорее всего, «Бавария» будет терзать оборону чемпиона с первой и до последней минуты. Вполне вероятно, что гости пропустят и до перерыва, и после.
Ставка: «Бавария» забьет в обоих таймах за 1.93.