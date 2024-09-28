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    «Бавария» снова проиграет «Байеру»?

    Бавария — Байер: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.93. 28/09/2024 в 19:30

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Байер»
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    Гарри Кейн
    «Бавария» сыграет на своем поле против леверкузенского «Байера» в пятом туре чемпионата Германии. Матч пройдет 28 сентября в Мюнхене, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Сентября 2024 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 19:30 Байер

    Байер

  • Леверкузен
    •

    «Бавария»

    Турнирное положение: «Бавария» единолично возглавляет таблицу Бундеслиги, набрав максимум очков в четырех матчах.

    Последние матчи: в прошлом туре «Бавария» одержала выездную победу над бременским «Вердером» со счетом 5:0.

    Бавария — Байер: коэффициенты букмекеров

    За несколько дней до этого Рекордмайстер устроил шоу в домашнем матче Лиги чемпионов против загребского «Динамо» — 9:2.

    Не сыграют: Хироки Ито, Йосип Станишич и Саша Боэ.

    Состояние команды: «Бавария» вообще никого не щадит. СМИ пытаются найти хоть какой-то негатив, но всё сводится к банальным слухам о том, что игроки якобы недовольны стилем общения Венсана Компани.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Между тем, «Бавария» под руководством бельгийца выдала лучший старт в истории Бундеслиги, выиграв первые четыре матча со счетом 16:3. Кажется, в этом сезоне «Бавария» намерена досрочно обеспечить себе победу в чемпионате.

    «Байер»

    Турнирное положение: «Байер» находится на второй строке, набрав в четырех матчах девять очков.

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  • Вчера

    • Последние матчи: в прошлой воскресенье «Байер» одержал домашнюю победу над «Вольфсбургом» со счетом 4:3.

    Перед этим были победы над «Фейенордом» в Лиге чемпионов и над «Хоффенхаймом» в рамках Бундеслиги.

    Не сыграют: в ближайшем матче главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо сможет рассчитывать на всех основных исполнителей.

    Состояние команды: «Байер» тоже хорошо начал сезон, однако кое-что уже смущает. Команда Алонсо чересчур много пропускает. С такой игрой в обороне вряд ли получится защитить чемпионский титул.

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    «Байер» всё такой же куражный, веселый, но их тренеру, кажется, уже начинает не нравиться это. Заключительные минуты буквально каждого матча превращаются в настоящее испытание для нервной системы.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» забила 25 мячей в пяти официальных матчах текущего сезона

    • «Байер» пропустил девять мячей в четырех предыущих турах Бундеслиги

    • В прошлом сезоне «Бавария» ни разу не выиграла у «Байера». Матч в Мюнхене завершился вничью 2:2, а в Леверкузене «фармацевты» одержали победу со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Байера» — за 4.45.

    Прогноз: здесь всё просто — «Бавария» постарается взять реванш. С учетом того, как команда Компани нападает и проблем «Байера» в обороне, скорее сего, хозяева добьются своего.

    Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» + тотал больше 3,5 за 2.78.

    Прогноз: скорее всего, «Бавария» будет терзать оборону чемпиона с первой и до последней минуты. Вполне вероятно, что гости пропустят и до перерыва, и после.

    Ставка: «Бавария» забьет в обоих таймах за 1.93.

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    «Бавария» — «Байер»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на футбол. «Бавария» снова проиграет «Байеру»?
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