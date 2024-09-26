«Галатасарай» обыграл ПАОК, «Андерлехт» был сильнее «Ференцвароша»

Завершились три матча группового этапа Лиги Европы.

Бельгийский «Андерлехт» обыграл на своем поле венгерский «Ференцварош» — 2:1.

На 60-й минуте счет открыл главный талант клуба Яри Версхарен, а через три минуты преимущество удвоил Каспер Дольберг.

Венгры забили лишь гол престижа на 86-й минуте, его автором стал Адама Траоре.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Андерлехт — Ференцварош 2:1 Голы: 1:0 Яри Версхарен (61'), 2:0 Каспер Дольберг (пенальти) (66'), 2:1 Адама Траоре (86') Андерлехт: Колин Косеманс, Киллиан Сарделла, Матиас Йоргенсен, Яри Версхарен, Леандер Дендонкер, Марио Струйкенс (Тео Леони, 69'), Франсис Амузу (Нильсон Ангуло, 40'), Самуэль Эдози (Маджид Ашимеру, 69'), Каспер Дольберг (Luis Vasquez, 69'), Jan-Carlo Simic, Moussa N’Diaye (Томас Фоке, 79') Ференцварош: Денеш Дибуш, Кристиан Рамирес (Эльдар Чивич, 76'), Габор Шалай, Ибрахим Сиссе, Эндре Ботка (Стефан Гартенманн, 76'), Кристоффер Закариассен (Мохамед Бен Ромдане, 71'), Филипп Ромменс, Мохаммад Абу Фани (Хабиб Майга, 71'), Барнабаш Варга, Адама Траоре, Kady Предупреждения: Ибрахим Сиссе (19'), Кристоффер Закариассен (32'), Каспер Дольберг (42'), Эндре Ботка (73'), Нильсон Ангуло (78'), Нильсон Ангуло (81'), Эльдар Чивич (90 + 4'), Маджид Ашимеру (90 + 5'), Барнабаш Варга (90 + 5')

Календарь и таблица Лиги Европы

«Галатасарай» дома был сильнее греческого ПАОКа — 3:1

Магомед Оздоев и Федор Чалов вышли в основе и были заменены во втором тайме.

На 48-й минуте в свои ворота забил игрок гостей Баба Рахман.

Греки смогли отыграться на 67-й минуте после удара Янниса Константелиаса.

Хозяев вывел вперед Юнус Акгун на 75-й минуте.

Точку в матче в добавленное время поставил Мауро Икарди.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Галатасарай — ПАОК 3:1 Голы: 1:0 Абдул Рахман Баба (автогол) (48'), 1:1 Яннис Константелиас (67'), 2:1 Юнус Акгюн (76'), 3:1 Мауро Икарди (90 + 5') Галатасарай: Гюнай Гювендж, Кан Айхан (Элиас Йелерт, 84'), Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджи, Исмаил Якобс, Лукас Торрейра, Габриэл Сара, Дрис Мертенс (Керем Демирбай, 78'), Юнус Акгюн (Беркан Кутлу, 88'), Барыш Алпер Йылмаз (Миши Батшуайи, 88'), Виктор Осимхен (Мауро Икарди, 78') ПАОК: Доминик Котарски, Тайсон, Абдул Рахман Баба, Омар Коллей, Томаш Кендзёра, Хонни Отто, Яннис Константелиас (Кирилл Десподов, 77'), Андрия Живкович, Магомед Оздоев (Штефан Шваб, 77'), Мади Камара (Тьемуэ Бакайоко, 81'), Фёдор Чалов (Тарик Тиссудали, 71') Предупреждения: Магомед Оздоев (28'), Кан Айхан (56')

Болгарский «Лудогорец» уступил чешской «Славии» — 0:2.

Голы забивали Матей Юрасек и Моймир Читил.