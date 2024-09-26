«Эспаньол» уступил «Вильярреалу», «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Бетисом»

Завершились две встречи 7-го тура испанской Примеры.

«Эспаньол» у себя дома потерпел поражение от «Вильярреала» — 1:2.

На 45+1-й минуте хозяев вывел вперед Хофре, но на 45+3-й минуте гости смогли отыграться после точного удара Айосе Переса, которому ассистировал Алекс Баэна.

На 63-й минуте 31-летний нападающий оформил дубль, а ассистентом у него у него снова выступил Алекс Баэна.

Футбол. Испания. Примера Эспаньол — Вильярреал 1:2 Голы: 1:0 Jofre Carreras (45 + 1'), 1:1 Айосе Перес (45 + 6'), 1:2 Айосе Перес (63') Эспаньол: Жоан Гарсия, Омар Эль-Хилали, Мараш Кумбула, Леандро Кабрера (Серджи Гомес, 46'), Бриан Оливан (Наджи Унювар, 73'), Альваро Техеро (Карлос Ромеро, 64'), Алекс Краль, Поль Лосано (Jose Gragera, 73'), Алехо Велис (Walid Cheddira, 72'), Хавьер Пуадо, Jofre Carreras (Ирвин Кардона, 81') Вильярреал: Диего Конде, Серхи Кардона, Логан Кошта (Pau Navarro, 74'), Рауль Альбиоль (Эрик Бейи, 35'), Кико Фемения, Алекс Баэна (Денис Суарес, 66'), Пап Гуй, Сантьяго Комесанья (Даниэль Парехо, 66'), Айосе Перес (Николя Пепе, 74'), Илиас Акомах (Рамон Терратс, 80'), Thierno Barry Предупреждения: Айосе Перес (45'), Поль Лосано (47'), Карлос Ромеро (76'), Диего Конде (85'), Альваро Агуадо (90 + 1'), Хавьер Пуадо (90 + 2'), Рамон Терратс (90 + 2'), Walid Cheddira (90 + 5')

Календарь и таблица испанской Примеры

Во втором матче «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Бетисом» — 1:1.

На 9-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Альберто Молейро с передачи Вити.

«Огурцы» смогли отыграться благодаря голу Джовани Ло Чельсо, которому ассистировал Ассан Диао на 45+3-й минуте.