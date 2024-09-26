2-й таймТоттенхэм — КарабахОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сон Хын Мин«Тоттенхэм» — «Карабах». Онлайн
    Все новости спорта

    «Эспаньол» уступил «Вильярреалу», «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Бетисом»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Эспаньол Вильярреал Бетис Лас-Пальмас
    Завершились две встречи 7-го тура испанской Примеры.

    Айосе Перес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Айосе Перес

    «Эспаньол» у себя дома потерпел поражение от «Вильярреала» — 1:2.

    На 45+1-й минуте хозяев вывел вперед Хофре, но на 45+3-й минуте гости смогли отыграться после точного удара Айосе Переса, которому ассистировал Алекс Баэна.

    На 63-й минуте 31-летний нападающий оформил дубль, а ассистентом у него у него снова выступил Алекс Баэна.

    Футбол. Испания. Примера
    Эспаньол — Вильярреал 1:2
    Голы: 1:0 Jofre Carreras (45 + 1'), 1:1 Айосе Перес (45 + 6'), 1:2 Айосе Перес (63') Эспаньол: Жоан Гарсия, Омар Эль-Хилали, Мараш Кумбула, Леандро Кабрера (Серджи Гомес, 46'), Бриан Оливан (Наджи Унювар, 73'), Альваро Техеро (Карлос Ромеро, 64'), Алекс Краль, Поль Лосано (Jose Gragera, 73'), Алехо Велис (Walid Cheddira, 72'), Хавьер Пуадо, Jofre Carreras (Ирвин Кардона, 81') Вильярреал: Диего Конде, Серхи Кардона, Логан Кошта (Pau Navarro, 74'), Рауль Альбиоль (Эрик Бейи, 35'), Кико Фемения, Алекс Баэна (Денис Суарес, 66'), Пап Гуй, Сантьяго Комесанья (Даниэль Парехо, 66'), Айосе Перес (Николя Пепе, 74'), Илиас Акомах (Рамон Терратс, 80'), Thierno Barry Предупреждения: Айосе Перес (45'), Поль Лосано (47'), Карлос Ромеро (76'), Диего Конде (85'), Альваро Агуадо (90 + 1'), Хавьер Пуадо (90 + 2'), Рамон Терратс (90 + 2'), Walid Cheddira (90 + 5')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Во втором матче «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Бетисом» — 1:1.

    На 9-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Альберто Молейро с передачи Вити.

    «Огурцы» смогли отыграться благодаря голу Джовани Ло Чельсо, которому ассистировал Ассан Диао на 45+3-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Лас-Пальмас — Бетис 1:1
    Голы: 1:0 Альберто Молейро (9'), 1:1 Джовани Ло Чельсо (45 + 3') Лас-Пальмас: Яспер Силлессен, Алекс Муньос, Дэйли Синкгравен (Бенито Рамирес, 46'), Энзо Луаодис, Кирьян Родригес, Альберто Молейро (Аднан Янузай, 83'), Сандро Рамирес (Oli McBurnie, 44'), Фабиу Силва (Хавьер Муньос, 74'), Viti Rozada, Juanma Herzog, Dario Cassio Luis Essugo (Пехиньо, 75') Бетис: Руи Силва, Ромен Перро, Натан, Диего Льоренте, Пабло Форнальс, Марк Рока (Серхи Альтмира, 64'), Джовани Ло Чельсо (Икер Лосада, 82'), Джонни Кардозо, Абде Эззальзули (Эсекьель Авила, 75'), Ассане Диао (Седрик Бакамбу, 64'), Айтор Руйбаль Предупреждения: Альберто Молейро (54'), Марк Рока (58'), Яспер Силлессен (62'), Серхи Альтмира (64'), Энзо Луаодис (70'), Бенито Рамирес (86')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ренн» доставит проблем парижанам?
  • «ПСЖ» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Хозяева должны наказать соперника
  • «Оренбург» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Ак Барс» имеет более весомые доводы для победы?
  • «Металлург» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Оренбург — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Металлург — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Факел — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Фис — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Фернандес — Стирнс
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры