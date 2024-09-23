Ташуев: Мы разочарованы, ведь три очка для нас были практически готовы

Главный тренервысказался о ничейном результате в матче 9-го тура РПЛ с(1:1).

«Мы разочарованы, ведь три очка для нас были практически готовы. Я не понял отмену нашего второго гола. Судьи на VAR чертят линии, а главный определяет офсайд — это что‑то новое. Влияние на действие игрока, подбежавшего… На его действия повлиял… Какая‑то выдумка, новое правило. Я не понимаю, что это такое. Будь счёт 2:0 — победа была бы у нас в кармане.

В конце была суета, два игрока не вынесли мяч после подачи соперника, киксанули, и удача легла в карман самарской команде. Думаю, по игре мы должны были брать три очка, как и ранее одно очко в матче с "Динамо". Должно у нас было быть уже четыре очка, что является хорошим результатом, а в итоге имеем одно», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Ахмат» занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. В следующей встрече грозненцы сыграют против ЦСКА 28-го сентября.