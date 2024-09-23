«Ахмат» — «Крылья Советов»: счет матча 1:1, обзор гола

сыграли вничью с(1:1) в матче 9-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол в этом матче забил нападающий «Ахмата» Фелиппе Кардосо на 68-й минуте. Форвард получил мяч у ворот соперника и забил гол ударом в ближний угол.

Уже на 90+6-й минуте защитник «Крыльев» Доминик Ороз сравнял счет. Игрок оказался в штрафной соперника и совершил сильный удар в касание, который оказался голевым — 1:1.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Крылья Советов 1:1 Голы: 1:0 Felippe (68'), 1:1 Oroz D. (90+6') Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Александр Жиров, Милош Шатара, Дарко Тодорович, Камило, Антон Швец, Talal A., Samorodov M., Luna Diale M., Felippe Крылья Советов: Иван Ломаев, Роман Евгеньев, Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Виктор Мендес, Роман Ежов, Иван Олейников, Иван Сергеев, Galdames T., Oroz D., Orozco F. Предупреждения: Felippe (28'), Камило (29'), Роман Ежов (49'), Иван Олейников (61'), Oroz D. (87'), Дарко Тодорович (90+6')

После этого матча «Ахмат» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. «Крылья Советов» — на 10-й позиции (10).