ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карлос АлькарасЕвропейцы выиграли Кубок Лейвера, Касаткина пятый раз в сезоне дошла до финала, а Хачанов снова разочаровал
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» избежали поражения в матче РПЛ против «Ахмата»

    «Ахмат» — «Крылья Советов»: счет матча 1:1, обзор гола

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Крылья Советов
    «Крылья Советов» сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) в матче 9-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче забил нападающий «Ахмата» Фелиппе Кардосо на 68-й минуте. Форвард получил мяч у ворот соперника и забил гол ударом в ближний угол.

    Уже на 90+6-й минуте защитник «Крыльев» Доминик Ороз сравнял счет. Игрок оказался в штрафной соперника и совершил сильный удар в касание, который оказался голевым — 1:1.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Крылья Советов 1:1
    Голы: 1:0 Felippe (68'), 1:1 Oroz D. (90+6') Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Александр Жиров, Милош Шатара, Дарко Тодорович, Камило, Антон Швец, Talal A., Samorodov M., Luna Diale M., Felippe Крылья Советов: Иван Ломаев, Роман Евгеньев, Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Виктор Мендес, Роман Ежов, Иван Олейников, Иван Сергеев, Galdames T., Oroz D., Orozco F. Предупреждения: Felippe (28'), Камило (29'), Роман Ежов (49'), Иван Олейников (61'), Oroz D. (87'), Дарко Тодорович (90+6')

    После этого матча «Ахмат» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. «Крылья Советов» — на 10-й позиции (10).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обе команды не будут отсиживаться в обороне
  • «Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Металлург» продолжит терять очки?
  • «Металлург» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • СКА продолжит побеждать?
  • СКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €3 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.37
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Партизан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аталанта — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боавишта — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Челси — Барроу
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.99
  • Прогноз на матч Уимблдон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры