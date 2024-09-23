Осинькин о ничьей с «Ахматом»: Когда ты спасаешься в концовке, то это уже маленькая победа

Главный тренероценил игру своей команды в матче 9-го тура РПЛ с(1:1).

«Первый тайм по моментам был равный. Второй мы начали неплохо, думали, что перехватили неудачно складывающуюся игру, однако пропустили гол. Такие мячи мы не должны пропускать, это была недоработка от игроков. Но хорошо, что в конце сумели организовать давление, перевести игру туда, где с помощью стандартных положений можно было что‑то выжать.

Доволен ли результатом? Когда ты спасаешься в концовке, то это уже маленькая победа», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. В следующем поединке самарцы встретятся с «Химками» 29-го сентября.