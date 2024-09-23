Лаутаро Мартинес: Беру ответственность на себя за поражение в дерби

Капитан «Интера»взял на себя вину после неудачи своей команды в игре 5-го тура Серии А против «Милана» (1:2).

«Мы определённо не сыграли так, как готовились. Наш подход с самого начала был неправильным, затем во втором тайме мы стали немного лучше, но опять же недостаточно. Нам есть что улучшить, нам нужно опустить голову и усердно работать, чтобы поднять уровень каждого.

Я, как капитан команды, первый, кто должен взять на себя ответственность. Я чувствую эту ответственность и понимаю, что не делаю того, что делал в прошлом сезоне, отстаю, но всё, что я могу сделать, это продолжать работать, чтобы стать сильнее», — цитирует Мартинеса Football Italia со ссылкой на DAZN.

Календарь и таблица Серии А

После пяти туров «Милан» и «Интер» теперь делят 6-7 места в турнирной таблице чемпионата Италии.