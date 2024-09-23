«Бетис» — «Мальорка»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе хозяев единственный гол забил Джовани Ло Чельсо на 7-й минуте.
«Мальорка» ответила голом уже спустя минуту, отличился Дани Родригес.
Уже на 90+4-й минуте гости и вовсе вышли вперед благодаря голу защитника команды Валери.
Футбол. Испания. Примера
Бетис — Мальорка 1:1
Голы: 1:0 Джовани Ло Чельсо (7'), 1:1 Дани Родригес (8') Бетис: Руи Силва, Эктор Бельерин, Диего Льоренте, Натан, Рикардо Родригес (Ромен Перро, 69'), Серхи Альтмира (Айтор Руйбаль, 81'), Марк Рока, Джовани Ло Чельсо, Эсекьель Авила (Пабло Форнальс, 69'), Абде Эззальзули (Хуанми, 81'), Витор Уго Роке Феррейра (Седрик Бакамбу, 69') Мальорка: Доминик Грейф, Хоан Мохика, Антонио Раильо, Мартин Вальент (Хосе Копете, 71'), Серхи Дардер (Антонио Латорре, 87'), Дани Родригес (Франциско Мачадо, 76'), Роберт Наварро (Валери Фернандес, 76'), Саму Кошта, Омар Маскарель, Антонио Санчес, Кайл Ларин (Абдон Пратс, 76') Предупреждения: Эктор Бельерин (21'), Эсекьель Авила (34'), Джовани Ло Чельсо (35'), Дани Родригес (65'), Хосе Копете (81')
После этого матча «Мальорка» занимает 5-е место в таблице Примеры с 11-ю очками в активе. «Бетис» располагается на 11-й позиции (8 баллов).