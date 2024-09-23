ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карлос АлькарасЕвропейцы выиграли Кубок Лейвера, Касаткина пятый раз в сезоне дошла до финала, а Хачанов снова разочаровал
    Все новости спорта

    «Мальорка» вырвала победу у «Бетиса» в матче Примеры

    «Бетис» — «Мальорка»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Бетис Мальорка
    «Бетис» на своем проиграл «Мальорке» (1:2) в матче 6-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе хозяев единственный гол забил Джовани Ло Чельсо на 7-й минуте.

    «Мальорка» ответила голом уже спустя минуту, отличился Дани Родригес.

    Уже на 90+4-й минуте гости и вовсе вышли вперед благодаря голу защитника команды Валери.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Мальорка 1:1
    Голы: 1:0 Джовани Ло Чельсо (7'), 1:1 Дани Родригес (8') Бетис: Руи Силва, Эктор Бельерин, Диего Льоренте, Натан, Рикардо Родригес (Ромен Перро, 69'), Серхи Альтмира (Айтор Руйбаль, 81'), Марк Рока, Джовани Ло Чельсо, Эсекьель Авила (Пабло Форнальс, 69'), Абде Эззальзули (Хуанми, 81'), Витор Уго Роке Феррейра (Седрик Бакамбу, 69') Мальорка: Доминик Грейф, Хоан Мохика, Антонио Раильо, Мартин Вальент (Хосе Копете, 71'), Серхи Дардер (Антонио Латорре, 87'), Дани Родригес (Франциско Мачадо, 76'), Роберт Наварро (Валери Фернандес, 76'), Саму Кошта, Омар Маскарель, Антонио Санчес, Кайл Ларин (Абдон Пратс, 76') Предупреждения: Эктор Бельерин (21'), Эсекьель Авила (34'), Джовани Ло Чельсо (35'), Дани Родригес (65'), Хосе Копете (81')

    После этого матча «Мальорка» занимает 5-е место в таблице Примеры с 11-ю очками в активе. «Бетис» располагается на 11-й позиции (8 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» одержит убедительную победу
  • «Аталанта» — «Комо». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли «Боавишта» оказать сопротивление «Бенфике»?
  • «Боавишта» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Споткнется ли «Реал» об «Алавес»?
  • «Реал» Мадрид — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €3 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.15
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Челси — Барроу
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.99
  • Прогноз на матч Уимблдон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Ван
  • Теннис
  • Завтра в 08:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нагал — Котов
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уиком — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры