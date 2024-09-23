Артига: Джикия набирает форму, поэтому пока не играет

Главный тренер «Химок»рассказал, почему новичок клубапока не выходил на футбольное поле после своего перехода.

«Георгий набирает форму. Он долго не играл и не тренировался, поэтому мы не хотим рисковать и выпускать его раньше времени. Это чревато травмой. Думаю, он будет готов после перерыва на сборные.

При этом отмечу, что Джикия уже играет важную роль в раздевалке. Георгий — превосходный лидер и мотиватор. Этот игрок важен для нас не только по футбольным причинам», — сказал Артига пресс-службе «Химок» в телеграм-канале.

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Бывший капитан «Спартак» стал игроком подмосковного клуба 13 сентября и пока не провел ни одного матча.