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    Миралем ПьяничТрансферный дайджест. 17 — 23 сентября
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    Артига: Джикия набирает форму, поэтому пока не играет

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    Главный тренер «Химок» Франк Артига рассказал, почему новичок клуба Георгий Джикия пока не выходил на футбольное поле после своего перехода.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Георгий набирает форму. Он долго не играл и не тренировался, поэтому мы не хотим рисковать и выпускать его раньше времени. Это чревато травмой. Думаю, он будет готов после перерыва на сборные.

    При этом отмечу, что Джикия уже играет важную роль в раздевалке. Георгий — превосходный лидер и мотиватор. Этот игрок важен для нас не только по футбольным причинам», — сказал Артига пресс-службе «Химок» в телеграм-канале.

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    Бывший капитан «Спартак» стал игроком подмосковного клуба 13 сентября и пока не провел ни одного матча.

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