Семак отметил, почему перешел на схему 4-4-2 по ходу игры с «Факелом»

Наставник «Зенита»высказался о переходе на схему 4-4-2 по ходу матча 9-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1).

«Здесь совокупность причин. Мы прекрасно понимали, что "Факел" будет обороняться очень низко, вскрывать такую оборону сложно. Поэтому, конечно, большие форварды, которые хорошо играют вверху, нам нужны были сегодня. Но не всегда получалось правильно их использовать. Поэтому думаю, что совокупность причин: и соперник, и наше состояние, если брать наших игроков. Конечно, у нас есть выбор россиян, но, касаемо альтернатив, у каждого есть свои плюсы и минусы.

Кому-то лучше играть при открытой игре, когда есть пространство и можно показать свои лучшие качества, хорошую скорость, а при закрытой низкой игре, конечно, на наш взгляд, показалось, что большие форварды будут нам больше полезны конкретно в этом матче», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.