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    Дубли Левандовского и Рафиньи помогли «Барселоне» обыграть «Вильярреал»

    «Вильярреал» — «Барселона»: счет матча 1:5, обзор голов

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    «Барселона» на чужом поле разгромила «Вильярреал» (5:1) в матче 6-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе «сине-гранатовых» дубль оформил нападающий Роберт Левандовский, забив свои голы на 20-й и 35-й минутах встречи. Еще 2 гола записал на свой счет Рафинья, отличившись на 75-й и 83-й минутах. Однажды отличился игрок «Барселоны» Пабло Торре на 58-й минуте.

    Единственный гол у «Вильярреала» записал на свой счет нападающий команды Айосе Перес на 38-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Барселона 1:5
    Голы: 0:1 Роберт Левандовски (20'), 0:2 Роберт Левандовски (35'), 1:2 Айосе Перес (38'), 1:3 Пабло Торре (58'), 1:4 Рафаэл Диас (75'), 1:5 Рафаэл Диас (83') Вильярреал: Диего Конде, Кико Фемения, Эрик Бейи, Логан Кошта, Серхи Кардона, Сантьяго Комесанья (Рамон Терратс, 78'), Даниэль Парехо (Пап Гуй, 70'), Алекс Баэна (Илиас Акомах, 78'), Николя Пепе (Денис Суарес, 78'), Айосе Перес, Yeremy Pino (Thierno Barry, 63') Барселона: Марк-Андре тер Штеген (Игнасио Пенья, 45'), Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес (Эктор Форт, 81'), Жюль Кунде, Пабло Торре (Пау Виктор, 59'), Рафаэл Диас, Роберт Левандовски, Ламин Ямал, Педри (Марк Касадо, 59'), G.Martin, S.Dominguez (Пау Кубарси, 59') Предупреждения: Даниэль Парехо (2'), Алекс Баэна (52'), Эрик Бейи (66'), Пау Виктор (83'), Айосе Перес (85'), Серхи Кардона (89'), Илиас Акомах (90 + 1')

    После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 18-ю очками в активе. «Вильярреал» — на 5-й позиции (11).

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