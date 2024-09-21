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    Николич: Третий матч мы доминируем, но не можем вырвать победу

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    Наставник московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал 9-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Обидно, что не получилось забрать три очка. Думаю, сегодня на поле наша команда была лучше по разным показателям — по владению мячом, опасным моментам и ударам.

    Неприятно, что это уже третий матч, где мы по игре превосходим соперника, но не можем вырвать победу.

    Сегодня футболисты выложились на полную и отдали все возможные силы. Это третья игра за неделю. У "Рубина" на восстановление и подготовку было на день больше, чем у нас, и в таких условиях это действительно делает существенную разницу, что было заметно к концу игры.

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    Жаль, что не победили, но продолжаем работу и двигаемся дальше», — цитирует Николича официальный сайт армейцев.

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