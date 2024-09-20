Стало известно, когда Захарян приступит к тренировкам на поле

Российский полузащитникблизок к возвращению в основной состав команды после травмы. Об этом сообщает Sport24.

«Арсен еще не приступил к занятиям с командой, он занимается по своему индивидуальному плану.

Через несколько дней он впервые выйдет на поле и продолжит самостоятельно тренироваться уже на траве», — цитирует Sport24 пресс-служба испанского клуба.

Напомним, что 30-го июля Захарян получил травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки на тренировке. В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Реал Сосьедад» 34 матча во всех турнирах, забил гол и сделал 2 голевые передачи.