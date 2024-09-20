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    Семак: Тимощук, Денисов и Смольников еще способны играть в РПЛ

    Футбол Зенит
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал завершившийся Матч легенд «Зенит» — ЦСКА памяти Павла Садырина и сказал, что некоторые игроки и сейчас могут легко играть в РПЛ.

    Анатолий Тимощук
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    Анатолий Тимощук

    «Что вы здесь делаете? Может, какую‑то селекционную работу проводите? Нет, это вечер встречи друзей и день памяти Павла Садырина. Я не мог не быть здесь.

    Кто понравился и впечатлил? Тошич впечатлил. Что касается "Зенита", то те, кто много тренируются или только недавно закончили карьеру, выглядят свежее и легче. Некоторые при желании могли бы еще продолжать играть на профессиональном уровне.

    Например, кто? Тимощук, Смольников, Денисов. Они выглядели неплохо у "Зенита" по движению в первом тайме. У ЦСКА — Тошич и Щенников. Васин недавно еще завершил карьеру. Они все находятся в хорошей форме, — сказал Семак в эфире "Матч ТВ".

    Календарь и таблица РПЛ

    Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. Голы за армейцев забивали Зоран Тошич, Георгий Щенников и Алан Дзагоев. У легенд "Зенита" отличился Максим Астафьев.

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