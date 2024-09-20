«Ницца» — «Сент-Этьен»: счет матча 8:0, обзор голов

Дилан Батубинсика забил в свои ворота. Танги Ндомбеле, Юссуфа Мукоко, который оформил дубль, Момо Чо, Эванн Гессан, Софьян Диоп и Пабло Росарио стали авторами забитых мячей.
Футбол. Франция. Лига 1
Ницца — Сент-Этьен 8:0
Голы: 1:0 Дилан Батубинсика (автогол) (4'), 2:0 Тангай Н'Домбеле (7'), 3:0 Мохамед-Али Чо (24'), 4:0 Юссуфа Мукоко (26'), 5:0 Эванн Гессан (37'), 6:0 Юссуфа Мукоко (39'), 7:0 Софьян Диоп (76'), 8:0 Пабло Росарио (пенальти) (86') Ницца: Марчин Булка, Моиз Бомбито, Данте, Жонатан Клосс (Tom Louchet, 71'), Мельвен Бар (Али Абди, 71'), Юссуф Ндайишимие, Пабло Росарио, Тангай Н'Домбеле, Мохамед-Али Чо (Victor Orakpo, 77'), Эванн Гессан (Бадредин Буанани, 46'), Юссуфа Мукоко (Софьян Диоп, 62') Сент-Этьен: Готье Ларсоннёр, Пьер Эква, Пьер Корню (Лео Петро, 36'), Юнис Абдельхамид, Дилан Батубинсика, Деннис Аппиа, Матьё Кафаро (Бенджамин Бушуари, 71'), Эмен Муэффек (Микаэль Наде, 35'), Зурико Давиташвили, Lucas Stassin (Ибраима Сиссоко, 46'), Mathis Amougou (Ben Old, 35') Предупреждение: Пьер Эква (22')
После этого матча «Ницца» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Сент-Этьен» с 3 очками — на 16-й строчке.