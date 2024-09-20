Компани: Я требовал, чтобы было установлено максимальное количество игр

Главный тренервысказался о перегруженности футбольного календаря.

«В последние годы это уже было актуально, я был членом профсоюза игроков FIFPRO. Мы всегда очень серьёзно относились к этой теме. Дело не только в играх, но и в поездках — в том числе с национальной командой. Это примерно 75-80 игр.

Ещё будучи игроком, я требовал, чтобы для футболистов было установлено максимальное количество игр, чтобы оно было ограничено. Это защищает их здоровье и интересы клубов. А в конечном итоге и тренеров, которым тоже нелегко. В этом был бы большой смысл», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Родри заявил, что футболисты «горожан» могут устроить забастовку из-за слишком плотного календаря.