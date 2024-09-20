Канчельскис: Рад за «Монако» и Головина, он хорошо вписался в команду

Экс-полузащитникоценил игру матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против(2:1).

«Для меня победа "Монако" не стала удивлением. Это что ли плохой клуб? Год назад говорили, что "Монако" — не клуб для Головина, не тот уровень. Но ответ на вопрос можно найти во вчерашнем матче с "Барселоной".

"Монако" всегда играет в еврокубках. Это хороший европейский клуб. Молодцы! Рад за "Монако" и Головина. Он хорошо вписался в команду», — сказал Канчельскис Чемпионату.

В нынешнем сезоне Головин провел за «Монако» 3 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.