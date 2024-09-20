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    Канчельскис: Рад за «Монако» и Головина, он хорошо вписался в команду

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    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру «Монако» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:1).

    Александр Головин — полузащитник «Монако»
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    Александр Головин — полузащитник «Монако»

    «Для меня победа "Монако" не стала удивлением. Это что ли плохой клуб? Год назад говорили, что "Монако" — не клуб для Головина, не тот уровень. Но ответ на вопрос можно найти во вчерашнем матче с "Барселоной".

    "Монако" всегда играет в еврокубках. Это хороший европейский клуб. Молодцы! Рад за "Монако" и Головина. Он хорошо вписался в команду», — сказал Канчельскис Чемпионату.

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