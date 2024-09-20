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    Гюндоган оценил период игры за «Барселону»

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    Центральный полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал о своем выступлении в испанской «Барселоне».

    Илкай Гюндоган
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    Илкай Гюндоган

    «Знаете, я думаю, что провёл там успешное время. Помимо всего прочего, я играл за одну из самых больших команд в мире. Исполнил детскую мечту — играл за "Барсу" и носил эту эмблему.

    Может, люди посмотрят на прошлый сезон и подумают, что мы ничего не выиграли. Это правда. Но если посмотреть на то, как мы выступали, то в конце сезона у нас было 85 очков, что всего на три меньше, чем в предыдущем году в победном чемпионате.

    Нам противостоял сложный соперник — "Реал". Чувствовал себя очень привилегированным, играя за "Барселону". При других обстоятельствах, возможно, всё сложилось бы иначе. Это был тяжелый, но в то же время отличный опыт. Так что я ни о чём не жалею», — сказал Гюндоган Daily Mail.

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    В «Барселоне» Гюндоган играл в сезоне 2023/24. Всего сыграл в Примере 36 матчей и забил 5 мячей.

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