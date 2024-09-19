Личка: Московское «Динамо» пропустило очень легкие голы

«Рад, что выиграли в серии пенальти. Игра получилась плюс-минус такой, которую мы и ожидали. Знали, что нам будет тяжело. У Махачкалы достаточно дисциплинированная команда, которая играет вперёд и хорошо прессингует. При перехвате мяча они быстро доставляют его вперёд и забрасывают за спину защитникам. Как раз в моменте со вторым голом Агаларов хорошо воспользовался этой ситуацией и вернул свою команду в игру.
К сожалению, мы снова пропустили очень лёгкие голы, которые наша команда не должна пропускать. В первом тайме в штрафной мы не удержали игрока, все понадеялись друг на друга, и у соперника появилась надежда. Будем показывать видео ребятам и работать над ошибками», — приводит слова Лички официальный сайт московского «Динамо».
Команда Лички с 8 очками лидирует в кубковой группе A. Махачкалинцы с семью баллами идут на 2-й позиции.
Действующим обладателем Кубка России является «Зенит».