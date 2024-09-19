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    Галактионов: Пасы должны были быть более агрессивными

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче против «Химок» (5:1).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Что касается игровых аспектов, выход из обороны был неплохой, а развитие атаки было слишком медленное. Мы тратили много времени на промежуточные передачи и не разворачивали игроков соперника лицом к своим воротам. Пасы должны были быть более агрессивными.

    Пиняев? Это конкуренция. Мы стараемся быть объективными. Понятно, что любой игрок амбициозен и хочет играть, вне зависимости от фамилии. Когда ты делаешь результативное действие и делаешь разницу, это и есть класс. К этому надо стремиться. Сегодня он это продемонстрировал.

    Что касается Монтеса и Севикяна, хорошие действия были у них. Была мысль поменять Сесара, но поговорили с ним и дали провести полноценный матч. Эдгар вышел и усилил игру», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    После этого матча у «Локомотива» стало 12 очков в группе В и он гарантировал себе выход в плей-офф. У «Химок» осталось три очка и они идут третьими.

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