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    • Клубы РПЛ заинтересованы в подписании Языджи
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    Клубы РПЛ заинтересованы в подписании Языджи

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    Клубы российской Премьер-лиги проявляют интерес к бывшему полузащитнику «Лилля» Юсуфу Языджи. Об этом сообщил представитель компании Ultimate sports Илья Елеев.

    Юсуф Языджи
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    Юсуф Языджи

    Во во второй половине сезона-2022/2023 Языджи играл на правах аренды за московский ЦСКА.

    В настоящее время 27-летний Языджи находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Лиллем».

    «Диалогов по поводу Языджи ходит много. Соотвественно, клубы проявляют интерес. Пока преждевременно о чем-то говорить. В частности, проявляют интерес команды из России.

    Юсуф воплотил свои амбиции в жизнь в "Лилле". Провел потрясающий сезон. Команда предлагала новый контракт, но он отказался его продлевать, потому что к нему реально был большой интерес от европейских команд. Однако не сложилось в моменте.

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    • К России он открыт. Он провел теплое, хорошее время в ЦСКА. Юсуф также высокого мнения о нашей стране.

    Вопрос в целом проектов, финансов и в целом совокупности многих факторов», — приводит слова Елеева «Спорт-Экспресс».

    Transfermarkt оценивает стоимость Языджи в 10 миллионов евро.

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