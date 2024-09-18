Клубы РПЛ заинтересованы в подписании Языджи

Клубы российской Премьер-лиги проявляют интерес к бывшему полузащитнику «Лилля». Об этом сообщил представитель компании Ultimate sports Илья Елеев.

Во во второй половине сезона-2022/2023 Языджи играл на правах аренды за московский ЦСКА.

В настоящее время 27-летний Языджи находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Лиллем».

«Диалогов по поводу Языджи ходит много. Соотвественно, клубы проявляют интерес. Пока преждевременно о чем-то говорить. В частности, проявляют интерес команды из России.

Юсуф воплотил свои амбиции в жизнь в "Лилле". Провел потрясающий сезон. Команда предлагала новый контракт, но он отказался его продлевать, потому что к нему реально был большой интерес от европейских команд. Однако не сложилось в моменте.

К России он открыт. Он провел теплое, хорошее время в ЦСКА. Юсуф также высокого мнения о нашей стране.

Вопрос в целом проектов, финансов и в целом совокупности многих факторов», — приводит слова Елеева «Спорт-Экспресс».

Transfermarkt оценивает стоимость Языджи в 10 миллионов евро.