До матча
«Манчестер Сити»
Лучшая команда АПЛ последних четырех лет начала защиту титула с 4-х побед в 4-х матчах. «Манчестер Сити» забил в них 11 мячей и пропустил трижды в свои ворота. В крайнем туре АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы одержали волевую победу над «Брентфордом» — 2:1.
В Лиге Чемпионов «горожанам» также еще предстоят домашние матчи со «Спартой», «Фейеноордом» и «Брюгге». В гостях английский клуб сыграет с «Слованом», «Спортингом», «Ювентусом» и «ПСЖ».
«Интер»
«Интер» без поражений провел первые четыре тура нового сезона Серии А, но при этом уже дважды потерял очки в матче с середняками. В крайнем туре «нерадзурри» сыграли вничью с «Монцей» — 1:1. На данный момент «Интер» третий в турнирной таблице чемпионата Италии.
На общем этапе Лиги Чемпионов подопечным Симоне Индзаги предстоит сыграть в гостях с «Манчестер Сити», «Янг Бойз», «Байером» и «Спартой». Дома «Интер» примет «Црвену Звезду», «Арсенал», «Лейпциг» и «Монако».
Личные встречи
Последний раз команды встречались между собой в финале Лиги Чемпионов сезона 2022/2023. «Манчестер Сити» выиграл трофей, одержав победу со счетом 1:0.
Всего в 3-х матчах на счету «горожан» две победы, «Интер» оказался сильнее в одном случае.
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