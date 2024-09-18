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    «Манчестер Сити» — «Интер». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер»

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    «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Интером» в первом туре общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    Лучшая команда АПЛ последних четырех лет начала защиту титула с 4-х побед в 4-х матчах. «Манчестер Сити» забил в них 11 мячей и пропустил трижды в свои ворота. В крайнем туре АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы одержали волевую победу над «Брентфордом» — 2:1.

    В Лиге Чемпионов «горожанам» также еще предстоят домашние матчи со «Спартой», «Фейеноордом» и «Брюгге». В гостях английский клуб сыграет с «Слованом», «Спортингом», «Ювентусом» и «ПСЖ».

    «Интер»

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    «Интер» без поражений провел первые четыре тура нового сезона Серии А, но при этом уже дважды потерял очки в матче с середняками. В крайнем туре «нерадзурри» сыграли вничью с «Монцей» — 1:1. На данный момент «Интер» третий в турнирной таблице чемпионата Италии.

    На общем этапе Лиги Чемпионов подопечным Симоне Индзаги предстоит сыграть в гостях с «Манчестер Сити», «Янг Бойз», «Байером» и «Спартой». Дома «Интер» примет «Црвену Звезду», «Арсенал», «Лейпциг» и «Монако».

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в финале Лиги Чемпионов сезона 2022/2023. «Манчестер Сити» выиграл трофей, одержав победу со счетом 1:0.

    Всего в 3-х матчах на счету «горожан» две победы, «Интер» оказался сильнее в одном случае.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Интер» с коэффициентом 1.82.

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