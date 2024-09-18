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    Деограсия заявил, что для «Оренбурга» важнее РПЛ, чем Кубок России

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    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился мыслями перед матчем 4-го тура группового этапа Кубка России против «Ростова».

    Давид Деограсия — главный тренер «Оренбурга»
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    Давид Деограсия — главный тренер «Оренбурга»

    «РПЛ для нас важнее, чем Кубок. Это не значит, что мы не доверяем нашим игрокам, которые сегодня выйдут на поле, наоборот, к ним большое доверие. Уверен, что они покажут хорошую игру.

    Вратарь Николай Сысуев в процессе восстановления после травмы, он чувствует себя лучше, есть позитивная динамика», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

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    • Матч между «Ростовом» и «Оренбургом» стартовал в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следите за ходом поединка по этой ссылке.

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