Деограсия заявил, что для «Оренбурга» важнее РПЛ, чем Кубок России

Главный тренерподелился мыслями перед матчем 4-го тура группового этапа Кубка России против

«РПЛ для нас важнее, чем Кубок. Это не значит, что мы не доверяем нашим игрокам, которые сегодня выйдут на поле, наоборот, к ним большое доверие. Уверен, что они покажут хорошую игру.

Вратарь Николай Сысуев в процессе восстановления после травмы, он чувствует себя лучше, есть позитивная динамика», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Ростовом» и «Оренбургом» стартовал в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следите за ходом поединка по этой ссылке.