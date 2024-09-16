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    Невилл похвалил «Арсенал» после победы над «Тоттенхэмом»

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    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил игру «Арсенала» после матча 4-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». «Канониры» в дерби победили со счетом 1:0.

    Гари Невилл
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    Гари Невилл

    «У них не было Мартина Эдегора и Деклана Райса — двух их лучших игроков. Но у них была очень хорошая четвёрка защитников и очень сильная оборонительная структура. "Тоттенхэм" так и не сломал это.

    Это была команда и игра, полные ноу-хау. Хитрая, не наивная, не незрелая — это была полная противоположность. Она была опытной, зрелой, и именно так должна играть команда, выигравшая несколько титулов. Микель Артета пока не выиграл титул в составе "Арсенала", но это была действительно хорошая игра.

    Мы так критиковали "Арсенал" в течение последних 10–12 лет, когда они были распущенными, наивными и пропускали голы. Сейчас мы наблюдаем полную противоположность. Мне нравится этот "Арсенал". Они действительно хорошая команда, действительно хороший уровень игры. Сегодня я не могу сказать о них ничего негативного.

    Я не собираюсь жёстко критиковать "Тоттенхэм", потому что искренне считаю, что им было тяжело сегодня сломать ту команду "Арсенал". Это был действительно хороший день: сосредоточенность, концентрация, дисциплина, все выполняли свою работу», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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