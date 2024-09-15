Артета: Я люблю побеждать

Наставник лондонского «Арсенала»поделился впечатлениями от победы над «Тоттенхэмом» в матче 4-го тура АПЛ со счетом 1:0.

«У нас есть сила делать многих людей счастливыми и гордыми. Мы определенно сделали праздник сегодня, учитывая то, что это наша третья подряд гостевая победа здесь. Это много значит.

Я думаю, что нам нужно многое делать правильно в этой лиге, чтобы добиваться таких результатов. "Арсенал" выиграл шесть гостевых матчей Премьер-лиги подряд и одержал победы в 10 из 11 выездных игр лиги в 2024 году.

Календарь и таблица АПЛ

Это здорово, я люблю побеждать. Особенно когда ты делаешь других людей действительно гордыми и счастливыми», — цитирует Артету сайт канониров.