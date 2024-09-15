Агент Аппаева: «Факел» не стал мешать переходу в «Балтику»

Агент новичка «Балтики»Павел Банатин рассказал подробности перехода своего подопечного из воронежского «Факела» в калининградский клуб.

«За два дня до конца трансферного окна пришло хорошее предложение от "Балтики". "Факел" не стал препятствовать, Хызыр провел в Воронеже четыре года, многое сделал для клуба.

С руководством "Балтики" мы договорились за день, Аппаев пообщался с главным тренером Андреем Талаевым. Надеюсь, что игрок дебютирует за новую команду уже в ближайшем матче против "Торпедо" Москва», — сказал Банатин «СЭ».

Прогнозы и ставки на футбол

О переходе 34-летнего нападающего было объявлено 12 сентября. Он заключил контракт с «Балтикой» до лета 2026 года. На Transfermarkt цена Аппаева составляет 250 тысяч евро.