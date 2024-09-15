Алонсо: Было важно не пропустить второй гол после 2:0

Главный тренервысказался о победе в матче с(4:1).

«Для нас было важной проверкой не пропустить второй гол после того, как повели 2:0. Мы хорошо отреагировали, лучше контролировали игру на этот раз и завершили ее более уверенно.

Знаем, что благодаря терпению всегда можем рассчитывать на голевые моменты. В этой связи нам нужно работать терпеливо и не терять концентрацию», — цитирует Алонсо сайт Бундеслиги.

Календарь и таблица Бундеслиги

После этого матча «Байер» занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 6-ю очками в активе. «Хоффенхайм» — на 12-й позиции (3).