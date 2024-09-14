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    Генсек РФС: Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории России, если сосредоточится на спорте

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал переход экс-капитана сборной России Артема Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Тут вопрос к самому Артему, рад он или не рад. Дзюба — хороший игрок и сильная личность. Может быть поэтому и сложно некоторым тренерам с ним работать.

    То, что он хороший игрок, это абсолютно точно. Всем футболистам, в том числе ему, хочется пожелать реализовать свой спортивный потенциал и как можно меньше попадать в какие‑то скандалы.

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    • Если Артем сосредоточится на спорте, у него есть все шансы стать лучшим бомбардиром в истории России. У него все для этого есть», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В ближайшем матче «Акрон» сыграет 15 сентября против «Химок». Матч пройдет в Самаре, начало — в 16:30 мск.

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