Генсек РФС: Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории России, если сосредоточится на спорте

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
«Тут вопрос к самому Артему, рад он или не рад. Дзюба — хороший игрок и сильная личность. Может быть поэтому и сложно некоторым тренерам с ним работать.
То, что он хороший игрок, это абсолютно точно. Всем футболистам, в том числе ему, хочется пожелать реализовать свой спортивный потенциал и как можно меньше попадать в какие‑то скандалы.
Если Артем сосредоточится на спорте, у него есть все шансы стать лучшим бомбардиром в истории России. У него все для этого есть», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».
В ближайшем матче «Акрон» сыграет 15 сентября против «Химок». Матч пройдет в Самаре, начало — в 16:30 мск.