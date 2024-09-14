«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: счет матча 0:1, обзор гола

Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля» Фото: globallookpress.com
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Каллум Хадсон-Одои с передачи Энтони Эланги.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ливерпуль — Ноттингем Форест 0:1
Гол: 0:1 Каллум Хадсон-Одои (72') Ливерпуль: Алисон, Ибраима Конате (Кёртис Джонс, 75'), Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 75'), Трент Александер-Арнольд, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер (Конор Брэдли, 61'), Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Луис Диас (Коди Матес Гакпо, 61'), Диогу Жота (Дарвин Нуньес, 60') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Алекс Морено (Неко Уильямс, 80'), Мурилло, Никола Миленкович, Морган Гиббз-Уайт (Морато, 81'), Эллиот Андерсон (Энтони Эланга, 61'), Джеймс Уорд-Праус, Райан Йейтс, Николас Домингес (Каллум Хадсон-Одои, 54'), Ола Эйна, Крис Вуд (Жота Силва, 81') Предупреждения: Алекс Морено (44'), Райан Йейтс (45 + 1'), Эндрю Робертсон (62'), Матц Зельс (66'), Райан Гравенберх (83'), Доминик Собослаи (86'), Энтони Эланга (90 + 3'), Трент Александер-Арнольд (90 + 4')
«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне. У команды осталось девять очков и второе место. У «Ноттингема» восемь баллов и четвертая строчка.