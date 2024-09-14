Гвардиола: Нам повезло с голами, но во втором тайме были лучше и заслужили забивать больше

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

«Я большой поклонник Томаса Франка. Я не помню, чтобы за последние восемь или девять лет какая-то команда играла так, как они. Они заслуженно открыли счет.

У нас были трудности с пониманием того, когда нужно бить и когда прессинговать. Нам повезло с голами, но во втором тайме мы были лучше и, вероятно, заслуживали забивать больше.

Нам был нужен такой матч, чтобы почувствовать, как все сложно, как сложна каждая игра в Премьер-лиге. Люди говорят, что "Сити" очень силен, но Премьер-лига очень сложна. Сегодняшний матч стал доказательством.

Я большой поклонник "Брентфорда". Они играют через длинные передачи, но умеют играть и по-другому. Я отдаю должное своим игрокам, которые все еще способны преодолевать трудности, несмотря на успехи в прошлом. Я предпочитаю выигрывать таким образом, а не со счетом 4:0 или 5:0. Нам это нужно», — цитирует Гвардиолу ВВС.

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После этого матча «горожане» занимают 1-е место в таблице с 12-ю очками в активе. «Брентфорд» — на 7-й позиции (6).