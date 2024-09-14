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    АПЛ. «Ман Сити» сыграет с «Брентфордом», «Ливерпуль» примет «Ноттингем», «Тоттенхэм» и «Арсенал» проведут дерби

    Обзор матчей 4-го тура английской Премьер-лиги

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    Матчи четвертого тура английской Премьер-лиги пройдут с 14 по 15 сентября.

    «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» 0:3

    «Манчестер Юнайтед» всухую обыграл «Саутгемптон» (3:0) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

    Первый гол «манкунианцы» забили на 35-й минуте. Точным ударом отличился защитник команды Маттейс де Лигт.

    На 41-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд удвоил преимущество гостей.

    Уже на 90+6-й минуте полузащитник «манкунианцев» Алехандро Гарначо поставил точку в этом матче, забив 3-й гол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Манчестер Юнайтед 0:3
    Голы: 0:1 Маттейс де Лигт (35'), 0:2 Маркус Рашфорд (41'), 0:3 Алехандро Гарначо (90 + 6') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Юкинари Сугавара, Ян Беднарек, Джек Стивенс, Кайл Уолкер-Питерс, Лесли Угочукву (Максвелл Корне, 64'), Флинн Даунс, Матеуш Фернандеш (Тейлор Харвуд-Беллис, 81'), Бен Бреретон (Райан Фрейзер, 64'), Кэмерон Арчер (Росс Стюарт, 62'), Tyler Dibling (Адам Лаллана, 63') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Лисандро Мартинес (Джонни Эванс, 77'), Маттейс де Лигт (Каземиро, 87'), Нуссайр Мазрауи (Гарри Магуайр, 74'), Бруну Фернандеш, Кобби Майну, Кристиан Эриксен (Мануэль Угарте, 73'), Джошуа Зиркзее, Маркус Рашфорд (Алехандро Гарначо, 73'), Амад Диалло Предупреждения: Кобби Майну (26'), Кристиан Эриксен (57'), Бруну Фернандеш (68'), Максвелл Корне (71'), Гарри Магуайр (75'), Russell Martin (81') Удаление: Джек Стивенс (79')

    После этого матча «красные дьяволы» занимают 8-е место в таблице АПЛ с 6-ю очками в активе. «Саутгемптон» — на 19-й позиции без набранных баллов.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» — «Брентфорд»

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    «Брайтон» — «Ипсвич»

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    «Астон Вилла» — «Эвертон»

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