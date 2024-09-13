Нападающий «Рубина» перешел в «Балтику»

объявила о переходе нападающего «Рубина»

Контракт 26-летнего футболиста с калининградским клубом рассчитан до июня 2025 года.

По данным журналиста Сергея Ильева, зарплата Лисаковича в «Балтике» составит около пяти миллионов рублей в месяц. Он станет самым высокооплачиваемым игроком Первой лиги.

Во второй половине прошлого сезона Лисакович выступал за «Балтику» на правах аренды. В 12-ти матчах РПЛ ему удалось забить четыре мяча и сделать две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Лисаковича в один миллион евро.