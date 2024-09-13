Гуарирапа: Мне хотелось бы гораздо раньше перейти в ЦСКА

Нападающийподелился мнением о своем переходе изв стан армейцев.

«Очень рад подписать контракт с ЦСКА. Это большой клуб. Мне хотелось бы гораздо раньше перейти в ЦСКА, но это произошло именно сейчас, значит, это и есть тот самый момент для перехода.

Я узнал об интересе через моего агента, хотел подписать договор гораздо раньше, но главное, что контракт подписан и я теперь игрок ЦСКА. Надеюсь забить много мячей», — приводит слова Гуарирапы пресс‑служба ЦСКА.

Нападающий пополнил состав «Сочи» по ходу прошлого сезона. В сезоне 2023/2024 Гуарирапа провел 10 матчей в рамках РПЛ, забил 8 голов и сделал голевую передачу.