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    Гуарирапа: Мне хотелось бы гораздо раньше перейти в ЦСКА

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    Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа поделился мнением о своем переходе из «Сочи» в стан армейцев.

    Сауль Гуарирапа
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    Сауль Гуарирапа

    «Очень рад подписать контракт с ЦСКА. Это большой клуб. Мне хотелось бы гораздо раньше перейти в ЦСКА, но это произошло именно сейчас, значит, это и есть тот самый момент для перехода.

    Я узнал об интересе через моего агента, хотел подписать договор гораздо раньше, но главное, что контракт подписан и я теперь игрок ЦСКА. Надеюсь забить много мячей», — приводит слова Гуарирапы пресс‑служба ЦСКА.

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    • Нападающий пополнил состав «Сочи» по ходу прошлого сезона. В сезоне 2023/2024 Гуарирапа провел 10 матчей в рамках РПЛ, забил 8 голов и сделал голевую передачу.

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