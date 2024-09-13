Агент Черышева: Есть вероятность, что Денис завершит карьеру

Агент российского вингеравысказался о будущем футболиста.

«Пока мы не знаем, где окажется Денис. Мы пробовали найти Денису клуб в России. В том числе над этим работал его отец, который тоже тренирует в России, но на данный момент никаких предложений у нас нет. В том числе, можно спросить отца Черышева Дмитрия, возможно, он нашел какие-то варианты.

Есть ли вероятность, что Денис завершит карьеру? Да, такая вероятность есть. У него недавно родился сын, и он хочет проводить больше времени с семьей», — цитирует агента Sport24.

33-летний Черышев находится без команды после ухода из «Венеции» этим летом.