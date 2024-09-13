Гендиректор ЦСКА: Мы довольны, что клубу удалось взять в аренду Гуарирапу

Генеральный директорвысказался о переходе нападающегов стан армейцев.

«Мы довольны, что клубу удалось взять в аренду Сауля. Работа спортивного блока была заточена под усиление конкуренции на позиции центрального нападающего, о которой просил тренерский штаб.

Учитывая наши ограниченные финансовые возможности, нам удалось на очень выгодных условиях подписать контракт с футболистом, адаптированным к лиге и успевшим весной очень здорово проявить себя», — сказал Бабаев Чемпионату.

Вчера, 12-го сентября пресс-служба ЦСКА объявила о переходе Гуарирапы на правах аренды до конца нынешнего сезона.