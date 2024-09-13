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    Гендиректор ЦСКА: Мы довольны, что клубу удалось взять в аренду Гуарирапу

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о переходе нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы в стан армейцев.

    Сауль Гуарирапа
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    Сауль Гуарирапа

    «Мы довольны, что клубу удалось взять в аренду Сауля. Работа спортивного блока была заточена под усиление конкуренции на позиции центрального нападающего, о которой просил тренерский штаб.

    Учитывая наши ограниченные финансовые возможности, нам удалось на очень выгодных условиях подписать контракт с футболистом, адаптированным к лиге и успевшим весной очень здорово проявить себя», — сказал Бабаев Чемпионату.

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