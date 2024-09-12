Гуарирапа стал игроком ЦСКА

Сауль Гуарирапа Фото: globallookpress.com
«ПФК ЦСКА заключил с венесуэльским нападающим арендное соглашение с правом выкупа. Футболист будет выступать за нашу команду под номером 9», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
В прошедшем сезоне Гуарирапа принял участие в 10 матчах РПЛ, в которых забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.
Контракт Гуарирапы с южанами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.