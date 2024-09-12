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    Гуарирапа стал игроком ЦСКА

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    ЦСКА объявил о переходе венесуэльского нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы на правах аренды до окончания нынешнего сезона.

    Сауль Гуарирапа
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    Сауль Гуарирапа

    «ПФК ЦСКА заключил с венесуэльским нападающим арендное соглашение с правом выкупа. Футболист будет выступать за нашу команду под номером 9», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    В прошедшем сезоне Гуарирапа принял участие в 10 матчах РПЛ, в которых забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.

    Контракт Гуарирапы с южанами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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