Мостовой: Однозначно Дзюба поможет «Акрону» сохранить место в РПЛ

Легендарный российский футболистрассказал, как отнесся к переходув «Акрон».

«Однозначно Дзюба поможет "Акрону" остаться в РПЛ. Тем более "Акрон" — это команда, которая только что вышла. Когда команда не владеет преимуществом в игре, можно отдать мяч Артему, он его примет, протолкнет и забьет гол.

Это хорошее подписание для "Акрона". Меня не удивляет, что его подписали в последний день. Я столько трансферов видел в последнюю минуту трансферного окна. Не могу сказать, что прошлый сезон Артема не удался. Когда он выходил, то он забивал. Я думаю, что он не играл по нефутбольным причинам», — сказал Мостовой «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

36-летний нападающий подписал контракт до лета 2025 года с «Акроном». Сейчас команда идет на 14-й позиции в РПЛ.