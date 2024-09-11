Скалони: Аргентина провела хорошую игру, несмотря на неудачу

Лионель Скалони Фото: globallookpress.com
«Поздравляю Колумбию с победой. Я думаю, что мы провели хорошую игру, учитывая обстоятельства. Мы всегда стараемся двигаться за мячом и быть эффективными на последних метрах перед воротами, чего нам не удалось сделать сегодня.
Мы должны исправить те проблемные места, которые у нас существуют. В моменте с пенальти судья должен был видеть весь эпизод с самого начала», — приводит слова Скалони пресс-служба национальной команды.
Аргентина, несмотря на поражение, с 18 очками продолжает лидировать в отборе на ЧМ-2026.