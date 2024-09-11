Моуринью: Моя цель — добиться успеха в «Фенербахче»

Наставник «Фенербахче»заявил о своей цели. Специалист обозначил, хочет ли он тренировать одну из национальных команд.

«Моя цель — добиться успеха в "Фенербахче", и они хотят, чтобы я остался надолго. Это моя цель. В прошлом у меня были возможности тренировать национальную сборную, но я всегда от них отказывался.

Это не та работа, которая бы меня радовала: 1-2 игры в месяц, поездки к игрокам, ожидание турниров… У меня сейчас много энергии, которую нужно потратить. Может быть, однажды, когда я буду старым и уставшим, но не сегодня», — цитирует Моуринью в соцсетях журналист Альфредо Педулла.