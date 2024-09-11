Аргентина уступила Колумбии в квалификации ЧМ-2026

Лаутаро Мартинес Фото: globallookpress.com
У хозяев голы забили Йерсон Москера и Хамес Родригес, реализовавший пенальти.
В составе сборной Аргентины отличился Нико Гонсалес.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка
Колумбия — Аргентина 2:1
Голы: 1:0 Йерсон Москера (25'), 1:1 Николас Гонсалес (48'), 2:1 Хамес Родригес (пенальти) (60') Колумбия: Камило Варгас, Даниэль Муньос, Йерсон Москера (Juan Cabal, 88'), Джон Лукуми, Хоан Мохика, Ричард Риос, Хефферсон Лерма, Джон Арьяс (Кевин Кастаньо, 79'), Хамес Родригес (Juan Portilla, 90'), Луис Диас, Джон Дуран (Джон Кордоба, 79') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Гонсало Монтьель (Науэль Молина, 46'), Лисандро Мартинес (Маркос Акунья, 64'), Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Энцо Фернандес (Пауло Дибала, 85'), Леандро Паредес (Алексис Мак Аллистер, 64'), Родриго Де Пауль (Джовани Ло Чельсо, 74'), Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес Предупреждения: Гонсало Монтьель (21'), Джон Дуран (79'), Камило Варгас (90')
Колумбия набрала 16 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице отбора в Южной Америке.
Аргентина (18) сохранила первую строчку.