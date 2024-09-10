Дубль Шульца обеспечил Чехии победу над Украиной в матче Лиги наций

Завершились два матча 2-го тура группового этапа Лиги наций.

В одной из встреч Чехия одолела Украину со счетом 3:2.

В составе чешской сборной дублем отметился Павел Шульц, который забил свои голы на 21-й и 45+2-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Томаш Соучек на 80-й минуте с пенальти.

У украинской сборной голы забили Владислав Ванат на 37-й минуте и Георгий Судаков на 84-й минуте.

Футбол. Лига наций УЕФА. B1 Чехия — Украина 3:2 Голы: 1:0 Павел Шульц (21'), 1:1 Владислав Ванат (37'), 2:1 Павел Шульц (45 + 2'), 3:1 Tomas Soucek (пенальти) (80'), 3:2 Георгий Судаков (84') Чехия: Матей Коварж, Владимир Цоуфаль, Мартин Витик, Ладислав Крейчи, Ярослав Зелены, Лукаш Черв (Алекс Краль, 89'), Лукаш Провод (Ондржей Лингр, 65'), Павел Шульц (Васил Кушей, 81'), Вацлав Черны (Адам Гложек, 66'), Томаш Хоры (Патрик Шик, 81'), Tomas Soucek Украина: Даниэль Бырлиджа, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Александр Тымчик, Николай Шапаренко (Георгий Судаков, 69'), Александр Зинченко (Александр Пихаленок, 85'), Тарас Степаненко (Руслан Малиновский, 79'), Владислав Ванат (Роман Яремчук, 79'), Михаил Мудрик, Андрей Ярмоленко (Виктор Цыганков, 69') Предупреждения: Ладислав Крейчи (47'), Мартин Витик (48'), Вацлав Черны (54'), Tomas Soucek (64'), Ярослав Зелены (68'), Георгий Судаков (70'), Роман Яремчук (82')

Чехия занимает 3-е место в своей группе (3 очка), Украина — на 4-й позиции без набранных очков.

В параллельном матче Грузия минимально обыграла Албанию со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил Георгий Кочорашвили на 71-й минуте.

Футбол. Лига наций УЕФА. B1 Албания — Грузия 0:1 Гол: 0:1 Георгий Кочорашвили (71') Албания: Томас Стракоша, Эльсеид Хюсай, Ардиан Исмайли, Мараш Кумбула, Марио Митай, Юльбер Рамадани, Кристьян Аслани, Ясир Асани (Себастьян Спахиу, 72'), Недим Байрами (Мюрто Узуни, 81'), Арбер Ходжа (Казим Лячи, 61'), Рею Манай (Таульянт Сефери, 72') Грузия: Георгий Мамардашвили, Лука Лочошвили, Отар Какабадзе, Лаша Двали, Гурам Кашия, Георгий Гвелесиани, Хвича Кварацхелия (Зурико Давиташвили, 75'), Отар Китеишвили, Георгий Чакветадзе, Георгий Кочорашвили (Сандро Алтунашвили, 90'), Жорж Микаутадзе (Буду Зивзивадзе, 86') Предупреждения: Отар Китеишвили (84'), Георгий Чакветадзе (89'), Мюрто Узуни (90')

После этого матча Грузия занимает 1-е место в своей группе с 6-ю очками в активе. Албания — на 2-й позиции (3).