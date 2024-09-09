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    «Торпедо» и «Арсенал» сыграли результативную ничью

    «Торпедо» — «Арсенал»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 9-го тура Первой лиги по футболу московское «Торпедо» и тульский «Арсенал» сыграли вничью со счетом 2:2.

    Сергей Ткачев
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    Сергей Ткачев

    Все голы были забиты в первом тайме. За хозяев отличился Аршак Корян, а еще один мяч забил в свои ворота Алексей Бердников.

    В составе канониров забивали Артем Попов и Сергей Ткачев.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Торпедо — Арсенал Тула 2:2
    Голы: 0:1 Артём Попов (8'), 1:1 Аршак Корян (35'), 1:2 Сергей Ткачёв (39'), 2:2 Алексей Бердников (42') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Владислав Галкин, Равиль Нетфуллин, Аршак Корян, Ираклий Манелов, Chupayov A. Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Никита Печенкин, Давид Семенчук, Максим Кайнов, Данил Липовой, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Алан Цараев, Levin V., Odeyinka M. Предупреждение: Егор Данилкин (36')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Арсенал» продолжает лидировать с 19 очками в таблице Первой лиги. «Торпедо» на третьем месте с отставанием в два очка.

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