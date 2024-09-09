Иван Таранов: Сергеев — очень хорошее приобретение для Самары

Экс-защитник ЦСКА, сборной России и «Крыльев Советов»рассказал о своем отношении к трансферу форвардаиз «Зенита» в самарский клуб.

«Переход Сергеева в "Крылья Советов" — большая новость для всего самарского футбола. Иван своей игрой и отношением к делу заслужил любовь болельщиков. Думаю, что для Самары это очень хорошее приобретение.

Самое главное, чтобы Сергеев смог переключиться от хороших исполнителей к менее хорошим. На сегодняшний день "Зенит" — флагман российского футбола по подбору футболистов. Ивану в "Крыльях Советов" нужно прикладывать больше усилий, становиться лидером и показывать то, что он показывал в Самаре ранее.

Если Сергеев найдёт в себе мотивацию сделать шаг назад, чтобы сделать два вперёд, то это будет здорово. Не думаю, что вокруг Сергеева будет строиться игра "Крыльев Советов". Ведь это не Лионель Месси, вокруг которого строится весь футбол команды.

Иван — часть коллектива, на которую будут возлагаться надежды в завершающей стадии», — сказал Таранов «Чемпионату».

Несколько дней назад стало известно о возвращении Ивана Сергеева в «Крылья Советов», откуда он и переходил в «Зенит» в 2022 году.