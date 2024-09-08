Радченко прокомментировал возможный переход Уткина в «Хатайспор»

Экс-форвард сборной России и «Спартака» Дмитрий Радченко высказал свое мнение по поводу возможного трансфера игрока «Ростова»в турецкий

«Даниил Уткин едет в турецкий "Хатайспор", чтобы попробовать себя вне России. Если он себя там проявит, выведет команду из зоны вылета и сыграет в этом главную роль, то он будет востребован и сделает большой шаг вперёд в своей футбольной карьере.

Это большой риск, но он может сработать, ведь есть примеры. Различий в России и Турции в бытовом плане не так много, но обязательно нужно знать турецкий менталитет и законы.

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Думаю, Уткин не раз бывал в Турции не только по своей профессиональной деятельности, но и на отдыхе. Поэтому особых проблем не будет», — сказал Радченко «Чемпионату».