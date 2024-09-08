Тренер сборной Украины: Не понимаю, как на таком уровне можно так обороняться

Главный тренер сборной Украиныраскритиковал игру команды после поражения от Албании (1:2) в Лиге наций.

«Я считаю, что первые 15 минут мы доминировали. Мы создавали моменты, мы забили мяч. Но, как я уже говорил, футбол — это не только атака, но и оборона.

Пропустили второй мяч — это уже вообще… Я сейчас пересматривал, и не понимаю, как на таком уровне можно так обороняться.

Считаю, что с начала второго тайма мы прибавили и забили, но надо играть 90 минут.

Мы недовольны результатом и игрой», — приводит слова Реброва Tribuna.com.

В ближайшем матче сборная Украины сыграет 10 сентября против команды Чехии.