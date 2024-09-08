Карпин: Если Батраков будет прогрессировать, то еще сыграет за сборную

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«Какие впечатления от новичков? На том фоне, на котором мы играли, все понравилось. Будут ли еще новички? Все зависит от самих новичков. Как они будут проявлять себя в чемпионате России.
Допустим, Батраков не сыграл, к сожалению. Он должен был выйти на поле во втором матче. Но если он и дальше будет себя проявлять, то у него будет шанс еще сыграть за сборную», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Сборная России 5 сентября обыграла Вьетнам со счетом 3:0. Матч против Таиланда 7 сентября был отменен из-за плохой погоды.
В текущем сезоне Алексей Батраков сыграл 7 матчей, забил 3 гола, сделал 5 ассистов в чемпионате России. В сентябре 2024 года он был впервые вызван в сборную России.