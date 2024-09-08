Карпин: Если Батраков будет прогрессировать, то еще сыграет за сборную

Главный тренер сборной России по футболурассказал о своих впечатлениях от работы новичков на сентябрьском сборе

«Какие впечатления от новичков? На том фоне, на котором мы играли, все понравилось. Будут ли еще новички? Все зависит от самих новичков. Как они будут проявлять себя в чемпионате России.

Допустим, Батраков не сыграл, к сожалению. Он должен был выйти на поле во втором матче. Но если он и дальше будет себя проявлять, то у него будет шанс еще сыграть за сборную», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

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Сборная России 5 сентября обыграла Вьетнам со счетом 3:0. Матч против Таиланда 7 сентября был отменен из-за плохой погоды.

В текущем сезоне Алексей Батраков сыграл 7 матчей, забил 3 гола, сделал 5 ассистов в чемпионате России. В сентябре 2024 года он был впервые вызван в сборную России.