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    Карпин: Если Батраков будет прогрессировать, то еще сыграет за сборную

    Футбол Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о своих впечатлениях от работы новичков на сентябрьском сборе

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Какие впечатления от новичков? На том фоне, на котором мы играли, все понравилось. Будут ли еще новички? Все зависит от самих новичков. Как они будут проявлять себя в чемпионате России.

    Допустим, Батраков не сыграл, к сожалению. Он должен был выйти на поле во втором матче. Но если он и дальше будет себя проявлять, то у него будет шанс еще сыграть за сборную», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

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    Сборная России 5 сентября обыграла Вьетнам со счетом 3:0. Матч против Таиланда 7 сентября был отменен из-за плохой погоды.

    В текущем сезоне Алексей Батраков сыграл 7 матчей, забил 3 гола, сделал 5 ассистов в чемпионате России. В сентябре 2024 года он был впервые вызван в сборную России.

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